Анатолий Ильиченко готов подарить свое гражданство Саакашвили

19.08.17 10:00Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

На своей странице в Facebook бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили поблагодарил николаевца Анатолия Ильченко, который решил «подарить» политику свое украинское гражданство.

Ильченко известен в Николаеве своими одиночными пикетами под зданиями органов власти. На этот раз на его плакате появилась фраза о Саакашвили. Ильченко написал, что «Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет».

Пенсионер Ильченко известен в Николаеве тем, что, не имея юридического образования, и не пользуясь услугами адвокатов, ранее выиграл несколько судов у органов власти.

В частности, в декабре 2014 года по его иску суд первой инстанции обязал миграционную службу выдать ему паспорт гражданина Украины без записей на русском языке.

В 2013 году Анатолий Ильченко выиграл суд у киевской милиции, которая привлекла его к административной ответственности за пикет у Золотых Ворот с плакатом с оскорбительной надписью в адрес Виктора Януковича. Тогда суд обязал Шевченковское управление МВД в Киеве выплатить господину Ильченко 35 гривен материального и 700 гривен морального ущерба.

По специальности Анатолий Ильченко — учитель физики и математики.

Законодательством Украины возможность «подарить» гражданство не предусмотрена.

Информирует факты и комментарии

Похожие новости

27.07.17 14:21Саакашвілі оскаржить рішення Порошенка в Європейському суді з прав людини

27.07.17 12:17АП: Порошенко підтримав припинення громадянства Саакашвілі

26.07.17 18:36Нардеп: Саакашвили лишили украинского гражданства

12.11.15 14:57Саакашвили из Грузии уже написали о лишении гражданства

01.06.15 20:36Михаил Саакашвили может получить двойное гражданство - представитель президента Грузии

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 253583, РРРК 253527, РРРК 253666

Суббота, 19.08.2017

Закругление верхнее-левое

11:38С 20 августа в Николаевской области будет запрещен вылов раков

11:09За неделю Николаев пополнился 96 младенцами

10:48На пороге синоптических изменений: украинцам сделали серьезное предупреждение

10:20Сегодня Яблочный Спас

10:00Анатолий Ильиченко готов подарить свое гражданство Саакашвили

09:39У топ-5 найвідповідальніших нардепів увійшов Вадатурський

09:13Курс валют на 19 августа

09:00Центр занятости получил 169 вакансий от Ольшанской объедененной территориальной общины

08:42Стало відомо, коли пройдуть найближчі вибори в Україні

08:20Холера в николаевских реках не подтвердилась

08:02АТО: Основним епіцентром протистояння і далі залишається Авдіївська промзона

 18.08

21:00У Миколаєві на ринку побили журналістів трьох українських ЗМІ

20:45Из звезд только Сенкевич и ярмарка: как в Николаеве пройдет День Независимости

20:30СБУ предупредила о новой мощной хакерской атаке

20:18Лоукост-террор. ИГИЛ продолжает атаковать Европу

19:57Антисанитария, мухи, грубые продавщицы или в Николаеве проверили Центральный рынок (фото)

19:27Рейды по николаевским магазинам и рынкам вместе с Максимом Несмияновым

19:12После визита в Николаевскую область Гройсман призвал вправить мозги чиновникам и контролерам

19:00Директор николаевского КП «Центр защиты животных» уверяет, что СМИ лгут (видео)

18:52Известно, сколько семей в Украине получают жилищные субсидии

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.08.17 11:564340

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

05.08.17 12:113130

Українців попередили про нове погодне потрясіння

05.08.17 12:265790

Как спастись от жары, если нет кондиционера: 10 советов

05.08.17 12:493030

Смертельное ДТП в Турции: есть погибшие и раненые

Самые читаемые

17.08.17 20:057570

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

06.08.17 19:067340

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:247040

Голливудская пара приехала в Украину

06.08.17 09:276720

15 минут езды от Николаева и вы в сказке

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 253583
РРРК 253527
РРРК 253666

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама