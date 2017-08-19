Анатолий Ильиченко готов подарить свое гражданство Саакашвили

На своей странице в Facebook бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили поблагодарил николаевца Анатолия Ильченко, который решил «подарить» политику свое украинское гражданство.

Ильченко известен в Николаеве своими одиночными пикетами под зданиями органов власти. На этот раз на его плакате появилась фраза о Саакашвили. Ильченко написал, что «Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет».

Пенсионер Ильченко известен в Николаеве тем, что, не имея юридического образования, и не пользуясь услугами адвокатов, ранее выиграл несколько судов у органов власти.

В частности, в декабре 2014 года по его иску суд первой инстанции обязал миграционную службу выдать ему паспорт гражданина Украины без записей на русском языке.

В 2013 году Анатолий Ильченко выиграл суд у киевской милиции, которая привлекла его к административной ответственности за пикет у Золотых Ворот с плакатом с оскорбительной надписью в адрес Виктора Януковича. Тогда суд обязал Шевченковское управление МВД в Киеве выплатить господину Ильченко 35 гривен материального и 700 гривен морального ущерба.

По специальности Анатолий Ильченко — учитель физики и математики.

Законодательством Украины возможность «подарить» гражданство не предусмотрена.

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