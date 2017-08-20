Президент Грузії планує візит до України

20.08.17 10:30Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі планує візит до України.

Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив посол України в Грузії Ігор Долгов.

За його словами, під час останнього візиту президента України Петра Порошенка до Грузії було домовлено, що діалог на найвищому рівні буде інтенсифіковано. Водночас дипломат вказав на існування «певних протокольних моментів і елементів політичного планування».

«Президенти України і Грузії говорили, серед іншого, і про те, що наступного року ми відзначатимемо 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. І одне з моїх завдань, завдань посольства, яке ми вже почали виконувати після візиту президента, - це розробка плану підготовки відзначення цієї дати. В цьому плані є і візит президента Грузії до України. І президент Порошенко також сказав, що буде радий продовжити діалог в Україні. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також підтвердив, що восени цього року відвідає Грузію з офіційним візитом. Я вже мав зустріч і розмову в адміністрації уряду Грузії про дати можливого візиту прем'єр-міністра Грузії до України. Більше того, за підсумками телефонної розмови президентів, яка відбулась 8 серпня, ми з офіційних повідомлень і Адміністрації президента України, і адміністрації президента Грузії дізнались про ще один крок в реалізації нашого стратегічного партнерства. 24 серпня в Києві у параді до Дня Незалежності візьмуть участь також і військовослужбовці Грузії. У зв'язку з цим в Україну прибуде з візитом міністр оборони Грузії, начальник генштабу збройних сил Грузії», - сказав він.

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