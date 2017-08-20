06.08.17 18:503200
Трамп надеется, что протесты объединят Америку
|20.08.17 15:29
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Американский президент "аплодирует" многочисленным протестующим в Бостоне
Американский президент "аплодирует" многочисленным протестующим в Бостоне
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что протесты помогут восстановить разделенную страну. Об этом он написал в своем Twitter в воскресенье, 20 августа.
"Наша великая страна разделена десятки лет. Иногда нужен протест, чтобы излечиться, и мы излечимся, и станем сильнее!. Я аплодирую многочисленным протестующим в Бостоне, которые выступили против нетерпимости и ненависти", – заявил глава американского государства.
Накануне до 40 тысяч противников ультраправых, неонацистов и националистов вышли на улицы Бостона, чтобы выразить свой протест против демонстрации ультраправых, прошедшей под лозунгом: "за свободу слова".