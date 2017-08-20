Польша: Меркель виновата во вспышке террора

20.08.17 18:52Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Премьер Польши считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме

Нынешняя европейская политика миграции, особенно проводимая Ангелою Меркель, играет на руку тем, "кто сеет смерть среди людей". Такое заявление премьер-министр Польши Шидло сделала в эфире канала TVP Info, комментируя испанские теракты.

Шидло считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме. "Не бойтесь говорить об этом, не бойтесь говорить, пусть на смену этой политкорректности наконец придет политический разум", - добавила она.

Глава польского правительства считает, что отказ от приема мигрантов, за которую Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран.

"То, что мы делаем в Польше, поэтому же, что делают венгры и словаки, то сделала Центральная и Восточная Европа - мы показали, как это делать (обеспечить безопасность), и теперь вам нужно признать", - резюмирует Шидло.

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