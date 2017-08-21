США не будут выдавать неиммиграционные визы в РФ

21.08.17 13:08Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Процедура приостановлена на неопределенный срок

США прекратят выдачу неиммиграционных виз по всей территории России. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в России в понедельник, 21 августа.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", – сказано в заявлении.

В посольстве добавили, что процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок. Однако 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве.

Сообщается, что ранее назначенные собеседования будут отменены. Тем, кто уже подал документы на оформление визы США, сообщат о том, как они смогут переназначить собеседование.

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