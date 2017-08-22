Порошенко призначив голову Департаменту СБУ із захисту державності Данило Доценко призначений начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Відповідний указ президента України Петра Порошенка опублікований на його сайті. «Призначити Доценка Данила Ігоровича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України», - йдеться в указі. До цього Доценко обіймав посаду начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області та був звільнений з неї указом президента від 21 серпня 2017 року. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама