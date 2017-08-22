Николаевский губернатор объявил бойкот журналистке

22.08.17 08:54Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко объявил бойкот журналистке «НикВестей» Юлии Акимовой сроком на 1 месяц после того, как она спросила о скандальном договоре «коллекторской» фирмы с коммунальным предприятием «Николаевводоканал».

Ранее НикВести писали о том, что КП Николаевского городского совета «Николаевводоканал» заключило договор с охранной фирмой «Ведмідь Грант» на «коллекторские» услуги по взысканию с николаевцев долгов за воду.

Вопрос, который задала журналист, звучал так: «Вы знаете, что на КП «Николаевводоканал», монополисте, наняли коллекторскую фирму, чтобы она выбивала долги с жителей города? Вы как-то на это реагируете?».

"Вот смотри. Смотри, знаешь, что я тебе скажу? Сегодня какое число? 21-е? Вот смотри, ровно месяц я с тобой не общаюсь больше. Знаешь чего? Потому что я сказал, что я не комментирую деятельность Александра Сенкевича и не буду этого делать. А ты все-таки по въедливости… Но ты пользуешься. Не потому, что ты лучший журналист или лучший специалист. Ты просто пользуешься тем, что я к тебе нормально отношусь. Вот мое отношение приостановлено к тебе ровно на месяц. Ни одного комментария, ни одного предложения, любого! Ничего не скажу!" - пообещал Алексей Савченко.

Также губернатор попросил заранее предупреждать его, когда хотят «пообшаться», а когда «поиграться». В противном случае - он будет вынужден продлить срок бойкота.

"И всем советую, кто нас постоянно слушает, поскольку нужно так: кто хочет пообщаться — это один вопрос, кто хочет поиграться — это другой вопрос, кто хочет поиграться в другие вещи — это третий вопрос. Но мне нужно говорить, а не включать, подходить, ставить и делать лицо, будто ничего не знаете, будто вопрос задаете. Я тебе сказал? Если будет по-другому, еще больше будет времени, сколько я не буду общаться," - сказал Алексей Савченко.

Алексей Савченко, председатель Николаевской облгосадминистрации

Согласно статье 119 Конституции Украины местные государственные администрации обеспечивают на соответствующей территории законность и правопорядок, соблюдение прав и свобод граждан.Согласно статье 13 Закона Украины «О местных государственных администрациях» в полномочия местных администраций входят вопросы обеспечения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.Согласно статьям 1, 16, 17, 18, Закона Украины «Об органах и лицах, которые осуществляют принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», который регулирует так называемую «коллекторскую» деятельность, вступивший в силу в 2016 году, определяет основы организации и деятельности по принудительному исполнению судебных решений и решений других органов (должностных лиц) органами государственной исполнительной службы и частными исполнителями, их задачи и правовой статус. Согласно данному закону частным исполнителем может быть гражданин Украины, уполномоченный государством осуществлять деятельность по принудительному исполнению решений в порядке, установленном законом. Частным исполнителем может быть гражданин Украины, достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование не ниже второго уровня, владеющий государственным языком, имеет стаж работы в области права после получения соответствующего диплома не менее двух лет и сдавший квалификационный экзамен. Согласно созданному на основании этого закона Реестру частных исполнителей Украины право заниматься такой деятельностью в Николаевской области имеют два человека — Артем Барышников и Виктория Довгань.

Советник губернатора по вопросам коммуникации со СМИ Андрей Сенченко пообщался с журналисткой после инцидента и акцентировал внимание на том, что КП «Николаевводоканал» заключило договор с «коллекторской» фирмой по взысканию долгов исключительно с юридических лиц, поэтому обычные горожане от их действий не пострадают.

Деятельность коллекторов будет направлена на физических лиц - жителей Николаева

В тексте договора, подписанного между директором водоканала и подрядчиком указано обратное. Охранной фирме «Ведмідь Грант» передали персональные данные жителей Николаева, их расчетные счета и адреса проживания с правом требовать выплату долгов от имени водоканала и возможностью получения 33% от суммы собранных денег.

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