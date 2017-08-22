В Украину прибыла американская делегация

Делегация Соединенных Штатов Америки во главе с министром обороны Джеймсом Маттисом, которая примет участие в торжествах к 26-й годовщине Независимости, прибыла в Украину.

Об этом на брифинге во вторник, 22 августа, заявил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на «Укринформ».

«В Украину прибыла делегация США во главе с министром обороны США Джеймсом Маттисом, которая примет участие в торжествах по случаю 26-й годовщины Независимости Украины. Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак назвал этот визит чрезвычайно мощным сигналом о продолжении последовательной поддержки США Украины», - сказал Праута.

Как отметил представитель оборонного ведомства, США является главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях: политическом, военном и экономическом - а всесторонняя помощь со стороны США является определяющим фактором восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.