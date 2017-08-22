Порошенко уговорил Кабмин не строить дороги зимой

22.08.17 16:00Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Минфин Украины до этого запланировал соответствующие траты на декабрь.

Правительство Украины перенесло начало ремонта и строительства дорог с декабря на август по просьбе президента Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает Сегодня.

"В декабре дороги не строятся. Поручил министру финансов внести соответствующие изменения в бюджетную роспись", – цитирует Цеголко слова Порошенко.

"Министерство финансов почему-то запланировало строить дорогу в декабре, но хочу сообщить новость: дороги в декабре не строятся. Я переговорил с правительством, и мое указание министру финансов – срочно внести изменения в бюджетное расписание. Первые деньги, первые тендеры, первая оплата, должны осуществиться в августе. А не в декабре. Ждать строительства дорог мы больше не будем, мы будем строить их сейчас", – цитирует Порошенко сайт "Гордон".

Кроме того, как отметил Цеголко со слов Порошенко, в прошлом году на строительство дорог было потрачено 10 млрд гривен, а в этом году запланировано выделение 20 млрд, в 2018 году может быть выделено 30 млрд грн.

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