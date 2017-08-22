Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов

Перекрытие Керченского пролива оставит порт почти без 50% грузов

Из-за нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву часть судов не смогут заходить в порт Мариуполя. Как сообщает УНИАН со ссылкой на Мариупольский порт, новым требованиям к габаритам судов, которые выдвинула Россия, не соответствуют по меньшей мере 144 корабля, которые заходили в порт в течение прошлого года.

Это составляет 23% от общего количества судов.

Именно на них приходится 43% грузопереработок порта.

Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия установила ряд ограничений.

"РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив. Так, высота арки будет иметь ограничения в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины 160 метров ", - говорится в заявлении МинВОТ.

"Установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. тонн)", - подчеркнули в министерстве.

В МинВОТ уверены, что подобное ограничение будет влиять на конкурентоспособность порта. Ведь такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей.

"На другие континенты - Азию, Африку и американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов. Поскольку большее по размеру судно позволяет уменьшить стоимость морской перевозки в расчете на одну тонну груза", - пояснили в ведомстве.