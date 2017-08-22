09.08.17 08:054030
Главреду Страны Гужве продлили арест
|22.08.17 18:20
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Сам Гужва утверждает, что версия обвинения разваливается
Сам Гужва утверждает, что версия обвинения разваливается
В Киеве Шевченковский райсуд продлил меру пресечения главреду издания Страна.ua Игорю Гужве, которого подозревают в вымогательстве.
Такое решение во вторник объявила судья Елена Пихур, сообщил сам Гужва в Facebook.
"Суд продлил мне меру пресечения (не выезжать из Киева). Правда не на 60 дней, как просила прокуратура, а на 30", - написал он.
Таким образом Гужва остается под стражей до 22 сентября.
Кроме того, главред заявил, что на суде были озвучены документы, разрушающие версию следствия о вымогательстве.
"Самое главное - протокол осмотра телефона, где есть моя переписка с Филипковским, из которой понятно, что я отказался брать предложенные мне деньги за снятие статьи про Линько (хотя само по себе это вообще никакого отношения к вымогательству не имеет). Так что этот суд - пусть и небольшая, но наша победа", - написал Гужва.