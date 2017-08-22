Главреду Страны Гужве продлили арест

Сам Гужва утверждает, что версия обвинения разваливается

В Киеве Шевченковский райсуд продлил меру пресечения главреду издания Страна.ua Игорю Гужве, которого подозревают в вымогательстве.

Такое решение во вторник объявила судья Елена Пихур, сообщил сам Гужва в Facebook.

"Суд продлил мне меру пресечения (не выезжать из Киева). Правда не на 60 дней, как просила прокуратура, а на 30", - написал он.

Таким образом Гужва остается под стражей до 22 сентября.

Кроме того, главред заявил, что на суде были озвучены документы, разрушающие версию следствия о вымогательстве.

"Самое главное - протокол осмотра телефона, где есть моя переписка с Филипковским, из которой понятно, что я отказался брать предложенные мне деньги за снятие статьи про Линько (хотя само по себе это вообще никакого отношения к вымогательству не имеет). Так что этот суд - пусть и небольшая, но наша победа", - написал Гужва.