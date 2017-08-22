Порошенко на Луганщине встретился с миссией ОБСЕ

Президент пообещал поднять вопрос в ООН по наблюдателям на Донбассе.

Президент Порошенко совершил рабочий визит в Луганскую область и незапланированно посетил Счастье, где встретился с наблюдателями ОБСЕ. Об этом сообщает первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Внеплановая поездка президента в Счастье, где он встретился с представителями миссии СММ ОБСЕ, которые мониторят ситуацию с безопасностью в Станице Луганской. Там три дня назад был создан первый круглосуточный наблюдательный пункт. Именно на круглосуточной работы миссии настаивает Украина", - пишет Геращенко.

Как добавила вице-спикер, президент захотел пообщаться с представителями ОБСЕ накануне телефонной конференции в нормандском формате, чтобы услышать первые впечатления от круглосуточного мониторинга.

"Через несколько часов сегодня состоится телефонный разговор президентов и канцлера, и ключевой темой будет безопасность", - пишет она.

Также Порошенко планирует на сессии Генассамблеи ООН в сентябре презентовать идею введения миротворческой миссии на Донбасс. Об этом он заявил во время своего выступления в Северодонецке Луганской области.

"Идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Да, страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и, к сожалению, владеет правом вето, но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению", - сказал президент.

По словам Порошенко, вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе продвигается очень тяжело из-за "нежелания Кремля оставить Украину в покое".