Трамп: "Ким Чен Ын зауважал США"

23.08.17 09:47Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

По мнению президента США, лидера КНДР удалось сдержать

Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "зауважал Америку". "Как мне кажется, Ким Чен Ын начинает нас уважать, и я уважаю это обстоятельство.

Возможно, хоть и вряд ли, что из этого может получиться что-то позитивное", - сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Финиксе (штат Аризона). Его выступление показывали в прямом эфире американские телеканалы.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что Северная Корея демонстрирует некоторую степень сдержанности.

Он отметил, что страна перестала проводить испытания ракет и предпринимать провокационные действия после новой резолюции СБ ООН. По его мнению, это может означать готовность Пхеньяна начать диалог.

Ранее США и КНДР обменялись рядом угроз. Президент Дональд Трамп пообещал наказать Пхеньян в случае возможной атаки «огнем и яростью» и заявил о готовности военного ответа со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь, КНДР заявила, что изучает возможности нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в Тихом океане.

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