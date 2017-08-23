Экс-депутат Госдумы получила работу в украинском вузе

23.08.17 11:50Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого убили в Киеве, Мария Максакова будет преподавать академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины.

Как заявил ректор академии Василий Гнатович, сотрудничество с Максаковой будет способствовать взаимному культурному обогащению.

Мария Максакова поблагодарила коллектив академии за предоставленную возможность применить свой преподавательский опыт в признанном в мире коллективе (по результатам рейтинга ЮНЕСКО Академия 2009-2016 годы занимает Первое место среди высших учебных заведений в области культуры и искусств Украины.). Она также заметила, что за ее свободолюбивый характер в России в Академии Гнесиных несмотря на то, что она имела лучший класс, работала в статусе старшего преподавателя и заслуженный там статус доцента получила только здесь, в Украине.

Мария Максакова — российская оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра, бывшая депутат Госдумы. В декабре 2016 года переехала в Киев вместе с супругом, экс-депутатов Госдумы Денисом Вороненковым.

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. Заказчик убийства до сих пор не найден. У Максаковой есть трое детей: сын и дочь от прежних отношений и годовалый сын Иван от Дениса Вороненкова.

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