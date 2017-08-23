В ЕС без виз въехали 200 тысяч украинцев

23.08.17 12:13Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Только 57 гражданам отказали в пересечении границы

По состоянию на среду, 23 августа, безвизовым режимом уже воспользовались 200 тысяч украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ГПСУ отметили, что более 76 тысяч граждан Украины использовали для путешествий авиационный транспорт.

"Накануне празднования 26-й годовщины Дня независимости Украины правом безвизовых путешествий уже воспользовались 200 тыс украинцев. При этом более 76 тыс наших граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска. Кроме того, отметим, что в рамках безвизового режима со странами ЕС наибольше граждан нашей страны следовали через границу с Польшей и Венгрией – 90 тыс человек", – говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что пограничниками зафиксированы 57 отказов украинцам в пересечении границы. Основные причины – отсутствие подтверждения цели поездки и нарушение европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.

Похожие новости

11.05.17 09:41Совет ЕС в четверг рассмотрит безвизовый режим для Украины

19.04.17 13:12Украинцев порадовали списком документов для безвиза

14.04.17 15:48Страны в которые украинцы смогут ездить без виз после решения ЕС

06.04.17 13:30Украинцам разрешили ездить в ЕС просто по биопаспортам

10.03.17 21:42Турция отменит визы для украинцев — историческое соглашение

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Среда, 23.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:10Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

17:57Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

17:48Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

17:35Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

17:22"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

17:11В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

16:55В работе Facebook произошел сбой

16:40Начальником Управления транспорта в Николаеве может стать одиозный одесский экс-прокурор

16:28В Николаеве эпатажный пенсионер вышел на Соборную с очередным плакатом

16:15Во сколько украинцам обойдутся запасы на зиму: продуктовый набор подорожал на 25%

16:02Три правила, которые не имеют права нарушать принц Уильям и Кейт Миддлтон

15:50Николаевский актер Крутоголов хотел прыгнуть с моста, но передумал

15:36Молодь Миколаївщини запрошують взяти участь у фіналі Студреспубліки

15:24Кличко: Могу сказать, что я успешно завершил карьеру

15:12Какие продукты можно есть на ночь: советы диетологов

14:58Шпажистки принесли Украине шестую золотую медаль Универсиады

14:46В День Независимости николаевцев зовут посетить яркое конно-спортивное шоу

14:30Сєнкевич запропонував побудувати в Миколаєві патронний завод

13:50Украинские боксеры успешно добрались в Германию на чемпионат мира

13:00В Украине упало производство водки и пива

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.08.17 18:395720

Центр реабилитации приглашает на оздоровление

09.08.17 18:593860

Мобильную связь хотят сделать по паспортам

09.08.17 19:153860

Тройное ДТП в центре Николаева

09.08.17 19:303740

В Финляндии загадочно исчезли 37 украинцев

Самые читаемые

17.08.17 20:0518990

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116770

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 07:576530

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 10:596430

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама