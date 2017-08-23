09.08.17 18:395720
В ЕС без виз въехали 200 тысяч украинцев
|23.08.17 12:13
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Только 57 гражданам отказали в пересечении границы
Только 57 гражданам отказали в пересечении границы
По состоянию на среду, 23 августа, безвизовым режимом уже воспользовались 200 тысяч украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В ГПСУ отметили, что более 76 тысяч граждан Украины использовали для путешествий авиационный транспорт.
"Накануне празднования 26-й годовщины Дня независимости Украины правом безвизовых путешествий уже воспользовались 200 тыс украинцев. При этом более 76 тыс наших граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска. Кроме того, отметим, что в рамках безвизового режима со странами ЕС наибольше граждан нашей страны следовали через границу с Польшей и Венгрией – 90 тыс человек", – говорится в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что пограничниками зафиксированы 57 отказов украинцам в пересечении границы. Основные причины – отсутствие подтверждения цели поездки и нарушение европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.