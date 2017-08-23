Начальником Управления транспорта в Николаеве может стать одиозный одесский экс-прокурор

23.08.17 16:40Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Скандально известный одесский экс-прокурор Юрий Коджебаш может возглавить городское управление транспорта.

Об этом стало известно в ходе заседания депутатской транспортной комиссии 23 августа. Претендент на должность начальника управления явился в сопровождении вице-мэра Антона Турупалова. Как сообщил вице-мэр, Юрий Коджебаш уже второй день проходит стажировку, а после нее собирается участвовать в конкурс, сообщает Свідок.info

Как известно, ранее одесский экс-прокурор был замешан в ряде громких скандалов в Одессе.

По информации различных местных СМИ Юрию Коджебашу предъявляют, что это он развалил дело против убийцы Виктора Дьякова, так называемого "новогоднего убийцы". Тогда экс-милиционер Дьяков возле одного из одесских ночных клубов нанес посетителю физические травмы, после которых последний вскоре скончался. Кроме того, Юрия Коджебаша активисты обвиняют в том, что он брал взятки за закрытие и открытие различных уголовных производств. В 2015 Юрий Коджебаш был уволен из органов прокуратуры по официальной причине: в связи с реорганизацией ведомства. Но через суд смог вернуть себе должность, - сообщает сайт 368.media

Сам Юрий Коджебаш высказал свою готовность принять бразды правления управлением транспорта. Но сетовал, что состояние, в котором сейчас пребывает структура, - ужасное. Ю.К.: Управление существует только на бумаге. Нас три человека, начальника нет, есть заместитель, один кабинет, два компьютера, документооборота толкового нет, ничего нет. Все с нуля надо начинать. Само управление - не юридическое лицо, своего баланса не имеет.

Более того, он пожаловался на оклад начальника, который составляет 3 тысячи гривен. Как вы себе это представляете? - возмутился Коджебаш.

Ю.К.: У меня три высших образования. Два юридических и институт госуправления пр Президенте. 22 года работы в правоохранительной системе. В транспорте 8 лет. Я из семьи транспортника. Отец мой - директор автобусного парка. Систему я понимаю.

Чтобы все решить, нужно взаимодействие с вами, - обратился Юрий Коджебаш к народным избранникам. Депутаты транспортной комиссии сообщили претенденту на должность, что он знал, на что шел. На что Юрий Коджебаш парировал.

Ю.К.: Поймите, оклад начальника управления 3 тысячи гривен. Плюс надо где-то скитаться, идти к другому курирующему заму городского головы, который ведает бюджетом, просить у него какие-то премии. Потом у управделами нужно просить какие-то кабинеты. Вы меня извините, чего я должен просить? Я шел исполнять свои обязанности, а не для того, чтобы у кого-то что-то клянчить.

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