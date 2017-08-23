09.08.17 18:395720
Трамп поздравил Украину с Днем Независимости
|23.08.17 18:10
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США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства, напомнил американский президент.
США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства, напомнил американский президент.
Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с 26-годовщиной независимости, сообщает пресс-служба главы государства, сообщает Сегодня.
Он напомнил, что США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства. "Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", — отмечается в поздравлении.
Кроме того, Трамп пообещал, что США и дальше будут поддерживать Украину, а также помогут восстановить территориальную целостность.
Президент США передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости является особым моментом для празднования и отмечания уже достигнутых результатов, несмотря на еще существующие впереди вызовы.