Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

23.08.17 18:10Сколько просмотров этой статьи15Сколько комментариев этой статьи0

США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства, напомнил американский президент.

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с 26-годовщиной независимости, сообщает пресс-служба главы государства, сообщает Сегодня.

Он напомнил, что США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства. "Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", — отмечается в поздравлении.

Кроме того, Трамп пообещал, что США и дальше будут поддерживать Украину, а также помогут восстановить территориальную целостность.

Президент США передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости является особым моментом для празднования и отмечания уже достигнутых результатов, несмотря на еще существующие впереди вызовы.

Похожие новости

14.08.17 20:01В «Сказке» ко Дню Независимости пройдет танцевальный флешмоб

02.05.17 16:25Израиль празднует 69-й День Независимости: воздушный парад. Видео

18.03.17 14:53Как здоровается Дональд Трамп (видео)

05.02.17 17:41Журналист Fox News назвал Путина убийцей

21.08.15 13:16Новая власть ищет среди своих оппонентов врагов и пытается их нейтрализовать, - отцы-основатели Независимой Украины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Среда, 23.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:10Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

17:57Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

17:48Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

17:35Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

17:22"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

17:11В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

16:55В работе Facebook произошел сбой

16:40Начальником Управления транспорта в Николаеве может стать одиозный одесский экс-прокурор

16:28В Николаеве эпатажный пенсионер вышел на Соборную с очередным плакатом

16:15Во сколько украинцам обойдутся запасы на зиму: продуктовый набор подорожал на 25%

16:02Три правила, которые не имеют права нарушать принц Уильям и Кейт Миддлтон

15:50Николаевский актер Крутоголов хотел прыгнуть с моста, но передумал

15:36Молодь Миколаївщини запрошують взяти участь у фіналі Студреспубліки

15:24Кличко: Могу сказать, что я успешно завершил карьеру

15:12Какие продукты можно есть на ночь: советы диетологов

14:58Шпажистки принесли Украине шестую золотую медаль Универсиады

14:46В День Независимости николаевцев зовут посетить яркое конно-спортивное шоу

14:30Сєнкевич запропонував побудувати в Миколаєві патронний завод

13:50Украинские боксеры успешно добрались в Германию на чемпионат мира

13:00В Украине упало производство водки и пива

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.08.17 18:395720

Центр реабилитации приглашает на оздоровление

09.08.17 18:593860

Мобильную связь хотят сделать по паспортам

09.08.17 19:153860

Тройное ДТП в центре Николаева

09.08.17 19:303740

В Финляндии загадочно исчезли 37 украинцев

Самые читаемые

17.08.17 20:0518990

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116770

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 07:576530

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 10:596430

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама