Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства, напомнил американский президент.

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с 26-годовщиной независимости, сообщает пресс-служба главы государства, сообщает Сегодня.

Он напомнил, что США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства. "Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", — отмечается в поздравлении.

Кроме того, Трамп пообещал, что США и дальше будут поддерживать Украину, а также помогут восстановить территориальную целостность.

Президент США передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости является особым моментом для празднования и отмечания уже достигнутых результатов, несмотря на еще существующие впереди вызовы.