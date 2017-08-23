Германия досрочно вернула в страну половину золотого запаса

В 2013 году федеральный банк начал возвращать в страну немецкое золото.

Половина золотого запаса Германии досрочно возвращена из-за рубежа и теперь хранится на территории страны. Об этом в среду, 23 августа, заявил член правления Немецкого федерального банка Карл-Людвиг Тиле, передает КорреспонденТ.net

Таким образом банк на три года раньше запланированного 2020 года вернул в страну около 700 тонн золота из зарубежных хранилищ.

В результате общественного давления в 2013 году было принято решение довести размер хранящегося в стране золотого запаса до 50 процентов. На данный момент 1710 тонн из 3378 тонн золотого запаса находятся в Германии. Оставшееся золото распределено между Нью-Йорком (1236 тонн) и Лондоном (432 тонны).

В случае экстренного кризиса золото может быть обменено на доллары США, являющиеся важнейшей резервной валютой в мире. А Лондон является главной мировой площадкой для торговли драгоценными металлами.

Раньше немецкое золото хранилось и во Франции, однако все хранившиеся там запасы вернулись в Германию. По словам Тиле, каждый вернувшийся из-за рубежа слиток был проверен на вес и на подлинность. "Никаких претензий не было", - отметил он. Весь золотой запас Германии на данный момент оценивается в 120 миллиардов евро.