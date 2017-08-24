10.08.17 10:364670
Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости
|24.08.17 09:56
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Премьер рассказал о строительстве успешной страны
Премьер рассказал о строительстве успешной страны
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к украинцам по случаю Дня Независимости.
"Каждый день украинские воины защищают наши границы, восстанавливают территориальную целостность. Желаю каждой украинской семье мира, добра, тепла и согласия. С праздником! Мы гордимся тем, что имеем свою независимое государство. Мы сегодня боремся за то, чтобы защитить ее от враждебных посягательств. Мы, преодолевая все трудности, строим успешную, европейскую Украину", – подчеркнул Гройсман.
Он также пожелал украинцам побед, достижений и мирного неба