Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости

Премьер рассказал о строительстве успешной страны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к украинцам по случаю Дня Независимости.

"Каждый день украинские воины защищают наши границы, восстанавливают территориальную целостность. Желаю каждой украинской семье мира, добра, тепла и согласия. С праздником! Мы гордимся тем, что имеем свою независимое государство. Мы сегодня боремся за то, чтобы защитить ее от враждебных посягательств. Мы, преодолевая все трудности, строим успешную, европейскую Украину", – подчеркнул Гройсман.

Он также пожелал украинцам побед, достижений и мирного неба