США введут визовые ограничения для четырех стран

24.08.17 11:26Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Ограничения вводят из-за отказа принимать обратно выдворенных из США граждан.

Вашингтон хочет ввести ограничения на въезд для граждан четырех стран, которые отказываются сотрудничать с Министерством внутренней безопасности (DHS).

Чиновники направили письма в Госдепартамент с просьбой приостановить действия виз для ряда граждан этих стран, передает Fox News со ссылкой на неназванных сотрудников этих двух ведомств. Аналогичную информацию со ссылкой на собственные источники распространил телеканал CNN.

Чиновники отказались уточнить, о каких странах идет речь. Известно лишь, что это государства, которые отказываются принимать обратно выдворенных граждан либо затягивают эту процедуру. Также неизвестно, на какие категории виз могут быть наложены ограничения. Но CNN со ссылкой на осведомленного об этих планах источника в DHS передает, что речь идет о Камбодже, Эритрее. Гвинее и Сьерра-Леоне. По данным телеканала, обращение от DHS было направлено на прошлой неделе. Обычно при получении подобных обращений Госдеп вводит визовые ограничения «максимально оперативно», пояснил Fox собеседник в этом ведомстве. Ограничения вводятся «в том виде, который госсекретарь определит как наиболее подходящее в сложившихся обстоятельствах», добавил он.

По словам чиновника Госдепа, глава ведомства ведет диалог с этими странами. "Мы хотим, чтобы эти страны выполняли свои обязательства. Мы хотим, чтобы эти страны могли принимать собственных граждан", - пояснил собеседник Fox News.

Как уточняет CNN, до сих пор подобные ограничения США вводили только два раза: против Гвианы в 2001 году и Гамбии в 2016. Тогда Вашингтон вводил визовые ограничения для дипломатов и госслужащих.

Похожие новости

21.08.17 13:08США не будут выдавать неиммиграционные визы в РФ

15.05.15 14:26Западные СМИ: Американские политики срывают миллионный куш на лоббировании интересов Кремля

07.01.15 10:42Бывший американский губернатор приговорен к двум годам тюрьмы за коррупцию

21.10.13 11:23Американская телеведущая отблагодарила официантку за оплаченный обед военных

30.04.12 12:58В США арестовали Джона Траволту вместе с Иосифом Кобзоном?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Четверг, 24.08.2017

Закругление верхнее-левое

16:10США утвердили поставку военной техники в Украину

15:40Глава Пентагона: никогда не примем аннексию Крыма

15:10Порошенко наградил орденами Байдена и Олланда

14:45Около Николаева грузовик протаранил «BWM» – погиб водитель легковушки

14:30Украинцы постепенно переходят на солнечные батареи

14:20Жители Намыва жалуются на тараканов в торговом центре «Таврия-В»

14:07"Динамо" в День Независимости Украины забивает минимум три мяча

13:52В Киеве во время парада мужчина "заминировал" станцию "Майдан Незалежности"

13:36В фильме о Джокере снимутся Робби и Лето

13:25Сколько воды расходует каждый житель Николаева ежемесячно и ежесуточно

13:12Під Миколаєвом побудують дорогу до Матвіївського кладовища

12:58Королева Иордании в модных брюках за 950 долларов восхитила стильным образом

12:31Безопасность в Киеве в День Независимости обеспечивают почти 400 спасателей

12:18Дальше в ринге: как прошла пресс-конференция перед боем Мейвезер – Макгрегор

12:05Порошенко объяснил, чем важен именно 26-й год независимости Украины

11:50"Барселона" хочет заменить Неймара экс-игроком "Шахтера"

11:39В день Независимости Украины николаевцы пробежались в вышиванках

11:26США введут визовые ограничения для четырех стран

11:09Вспышка кори коснулась и Николаевской области

10:55У Миколаєві оберуть кращих підприємців

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.08.17 16:414760

Саакашвили потратил на содержание массажистки 50 тысяч бюджетных долларов

10.08.17 17:133880

ВНО: почти 300 абитуриентов набрали высший балл

10.08.17 17:234070

В Николаеве шмормовое предупреждение

10.08.17 17:364400

В Николаеве появится возможность электронного билета в общественном транспорте

Самые читаемые

17.08.17 20:0520070

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:006590

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:306440

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:486230

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама