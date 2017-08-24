США введут визовые ограничения для четырех стран

Ограничения вводят из-за отказа принимать обратно выдворенных из США граждан.

Вашингтон хочет ввести ограничения на въезд для граждан четырех стран, которые отказываются сотрудничать с Министерством внутренней безопасности (DHS).

Чиновники направили письма в Госдепартамент с просьбой приостановить действия виз для ряда граждан этих стран, передает Fox News со ссылкой на неназванных сотрудников этих двух ведомств. Аналогичную информацию со ссылкой на собственные источники распространил телеканал CNN.

Чиновники отказались уточнить, о каких странах идет речь. Известно лишь, что это государства, которые отказываются принимать обратно выдворенных граждан либо затягивают эту процедуру. Также неизвестно, на какие категории виз могут быть наложены ограничения. Но CNN со ссылкой на осведомленного об этих планах источника в DHS передает, что речь идет о Камбодже, Эритрее. Гвинее и Сьерра-Леоне. По данным телеканала, обращение от DHS было направлено на прошлой неделе. Обычно при получении подобных обращений Госдеп вводит визовые ограничения «максимально оперативно», пояснил Fox собеседник в этом ведомстве. Ограничения вводятся «в том виде, который госсекретарь определит как наиболее подходящее в сложившихся обстоятельствах», добавил он.

По словам чиновника Госдепа, глава ведомства ведет диалог с этими странами. "Мы хотим, чтобы эти страны выполняли свои обязательства. Мы хотим, чтобы эти страны могли принимать собственных граждан", - пояснил собеседник Fox News.

Как уточняет CNN, до сих пор подобные ограничения США вводили только два раза: против Гвианы в 2001 году и Гамбии в 2016. Тогда Вашингтон вводил визовые ограничения для дипломатов и госслужащих.