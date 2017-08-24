Порошенко объяснил, чем важен именно 26-й год независимости Украины

24.08.17 12:05Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Глава государства отметил, что этот год оказался щедрым на позитивные события.

В год 26-й независимости Украины случились одни из самых важных перемен в ее истории – отмена виз с Евросоюзом и Соглашение об Ассоциации. Об этом заявил президент Петр Порошенко, открывая военный парад в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня вроде бы и не круглая дата, но 26 год независимости стал особенным. Он оказался щедрым на несколько позитивных событий. Они оставят свой след в нашей истории и повлияют на наше будущее. На 26-м году независимости мы успешно завершили борьбу за ратификацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила еще больше усилий", – сказал Порошенко.

Главные достижения Украины за годы независимости: спорт, культура, космос Также он напомнил об отмене визового режима с ЕС.

"На 26-ом году мы вышли из глубокого шока и боли, испытаний, которые повлекла для украинской экономики российская агрессия. Мы возобновили рост ВВП, и грядущие прогнозы положительные", – добавил президент.

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