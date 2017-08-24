Почему в американском штате Миннесота официально празднуют День независимости Украины?

Оказывается, торжественные мероприятия ко Дню Независимости Украины проводят не только в украинских годах. Так, в американском штате Миннесота этот праздник отмечают на официальном уровне

Решение о том, чтобы официально отмечать День независимости Украины в штате Миннесота принял губернатор Марк Дейтон. Произошло это в прошлом году. Так, 8 августа 2016 года губернатор официально провозгласил 24 августа Днем независимости Украины в штате Миннесота.

Марк Дейтон тогда с восхищением рассказал, что изобретательный дух, богатая культура и наследие, преданная работа украинского-американских граждан привнесли огромный вклад в развитие штата Миннесота и Соединенных Штатов Америки.

Уже второй раз, около 30 тысяч американцев с украинскими корнями, которые проживают в городах Миннесоты, официально отмечают День независимости Украины. В этот день тысячи людей устаивают пикники и барбекю в местных парках, отдыхают семьями и вспоминают Украину.

«Украинцы всегда поддерживали твердую приверженность демократическим идеалам, даже во времена непростых исторических испытаний, голода, иностранных вторжений. Они продолжают свои усилия, чтобы стать важным партнером западного сообщества демократических стран», — заявил губернатор Миннесоты. Официально отмечают День независимости Украины также в штате Калифорния. И это не удивительно, ведь именно там проживает одна из самых численных украинских диаспор. А в целом, в Соединенных Штатах Америки живет уже более миллиона украинских американцев.

Очень трогательное видео-поздравление сегодня опубликовали работники посольства США в Украине.

«От имени американского народа Посол Мари Йованович и сотрудники посольства США в Украине желают украинцам счастливого Дня Независимости», — говорится в сообщении посольства.