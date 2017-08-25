11.08.17 10:255850
Германия продолжит поддерживать Украину – Штайнмайер
|25.08.17 08:57
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Штайнмайер пожелал Украине и украинскому народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего.
Штайнмайер пожелал Украине и украинскому народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в поздравлении президенту Украины Петру Порошенко по случаю 26-й годовщины Независимости Украины отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, передает КорреспонденТ.net
"Германия и в дальнейшем по мере сил будет поддерживать Украину и совместно со своими европейскими и международными партнерами будет выступать за то, чтобы граждане всей Украины могли жить в мире, стабильности и благополучии на принципах свободы и самостоятельности", – подчеркнул президент Германии.
Штайнмайер подчеркнул, что "Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан".
В поздравлении отдельно отмечается, что, несмотря на сложный и долгий путь, реализованы важные шаги в усилении сотрудничества между Украиной и странами ЕС с предоставлением Украине безвизового режима в июне 2017 года и ожидаемым вступлением в силу Соглашения об ассоциации в сентябре.
Также президент ФРГ отметил важность активно продолжать реализацию реформ в Украине. Штайнмайер пожелал Украине и украинскому народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего.