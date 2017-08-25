Германия продолжит поддерживать Украину – Штайнмайер

Штайнмайер пожелал Украине и украинскому народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в поздравлении президенту Украины Петру Порошенко по случаю 26-й годовщины Независимости Украины отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, передает КорреспонденТ.net

"Германия и в дальнейшем по мере сил будет поддерживать Украину и совместно со своими европейскими и международными партнерами будет выступать за то, чтобы граждане всей Украины могли жить в мире, стабильности и благополучии на принципах свободы и самостоятельности", – подчеркнул президент Германии.

Штайнмайер подчеркнул, что "Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан".

В поздравлении отдельно отмечается, что, несмотря на сложный и долгий путь, реализованы важные шаги в усилении сотрудничества между Украиной и странами ЕС с предоставлением Украине безвизового режима в июне 2017 года и ожидаемым вступлением в силу Соглашения об ассоциации в сентябре.

Также президент ФРГ отметил важность активно продолжать реализацию реформ в Украине. Штайнмайер пожелал Украине и украинскому народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего.