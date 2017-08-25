В РФ задержан экс-менеджер банка Финансы и кредит

25.08.17 15:00Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Шапкина разыскивал Интерпол по подозрению в присвоении и растрате денежных средств

В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) задержали бывшего топ-менеджера банка Финансы и кредит Олега Шапкина, которого разыскивал Интерпол по подозрению в присвоении и растрате средств. 53-летний мужчина был задержан 24 августа у дома 58 на набережной реки Мойки, сообщили в полиции.

"Задержан 53-летний гражданин одной из сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", - сообщили в полиции.

В то же время, по данным источника Интерфакса, задержали бывшего замглавы правления банка Финансы и кредит Олега Шапкина. Также сообщается, что инициатор розыска проинформирован о задержании.

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