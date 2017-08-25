Япония расширяет санкции против КНДР

В Токио решили добавить в санкционные списки шесть компаний и два частных лица

Правительство Японии приняло решение расширить список компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции против КНДР. Об этом сообщил телеканал NHK в пятницу, 25 августа.

Так, в Токио решили добавить в санкционные списки шесть компаний и два частных лица. Четыре из этих компаний из Китая, две другие – из Намибии.

"Мы продолжим серьезные вызовы (в адрес Северной Кореи, – ред.), чтобы там были приняты действия по денуклеаризации… Пришло время оказать давление", – заявил генсек японского кабмина Есихидэ Суга.

Ранее на этой неделе Минфин США ввел индивидуальные санкции в отношении ряда физических лиц и компаний России, Китая, Сингапура и Намибии из-за контактов торгового характера с КНДР.