11.08.17 19:113680
Япония расширяет санкции против КНДР
|25.08.17 16:14
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В Токио решили добавить в санкционные списки шесть компаний и два частных лица
В Токио решили добавить в санкционные списки шесть компаний и два частных лица
Правительство Японии приняло решение расширить список компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции против КНДР. Об этом сообщил телеканал NHK в пятницу, 25 августа.
Так, в Токио решили добавить в санкционные списки шесть компаний и два частных лица. Четыре из этих компаний из Китая, две другие – из Намибии.
"Мы продолжим серьезные вызовы (в адрес Северной Кореи, – ред.), чтобы там были приняты действия по денуклеаризации… Пришло время оказать давление", – заявил генсек японского кабмина Есихидэ Суга.
Ранее на этой неделе Минфин США ввел индивидуальные санкции в отношении ряда физических лиц и компаний России, Китая, Сингапура и Намибии из-за контактов торгового характера с КНДР.