11.08.17 19:113680
Бюджет на проведение дорожных работ уже превысил 20 млрд гривен, - Гройсман
|25.08.17 17:53
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В Украине протяженность отремонтированных в этом году дорог составляет более 750 км
В Украине протяженность отремонтированных в этом году дорог составляет более 750 км
В 2017 году общий объем выделенных на проведение дорожных работ средств превысил 20 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.
В частности, он отметил, что протяженность уже отремонтированных дорог составляет более 750 км, а ямочный ремонт проведен на 40 тыс. км автомобильных дорог.
"Каждую неделю мы проводим инспекционные поездки по регионам, проверяем ход ремонтных работ, их качество, открываем восстановленные участки полотна. Отдельное внимание - строительству новых магистралей ", - отметил Гройсман.
Один из таких проектов, по его словам, - дорога Львов-Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон. Трасса объединит западную границу с портами, работы уже начаты и ожидается, что через 3-4 года трасса будет введена в эксплуатацию.