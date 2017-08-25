Бюджет на проведение дорожных работ уже превысил 20 млрд гривен, - Гройсман

25.08.17 17:53Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В Украине протяженность отремонтированных в этом году дорог составляет более 750 км

В 2017 году общий объем выделенных на проведение дорожных работ средств превысил 20 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

В частности, он отметил, что протяженность уже отремонтированных дорог составляет более 750 км, а ямочный ремонт проведен на 40 тыс. км автомобильных дорог.

"Каждую неделю мы проводим инспекционные поездки по регионам, проверяем ход ремонтных работ, их качество, открываем восстановленные участки полотна. Отдельное внимание - строительству новых магистралей ", - отметил Гройсман.

Один из таких проектов, по его словам, - дорога Львов-Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон. Трасса объединит западную границу с портами, работы уже начаты и ожидается, что через 3-4 года трасса будет введена в эксплуатацию.

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