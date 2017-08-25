Кобзон раскрыл место жительства Януковича

25.08.17 18:25Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Российский певец утверждает, что живет по-соседству с экс-президентом

Депутат Госдумы от "Единой России" и певец Иосиф Кобзон утверждает, что беглый украинский экс-президент Виктор Янукович живет с ним по соседству: в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

"В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович", - рассказал Кобзон в интервью Dni.ru.

"Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут – ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве", – добавил певец.

Не любить беглого президента Украины, говорит Кобзон, у него есть все основания: за то, что тот допустил Майдан, он бы его "собственными силами уничтожил".

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