В Киеве провели акцию под посольством РФ

Возле посольства России в столице Украины прошла акция солидарности с Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, которые были незаконно осуждены российским судом.

Организаторы мероприятия — «Комитет солидарности» с крымскими заложниками — устроил акцию под российским дипучреждением ко второй годовщине вынесения приговора украинцам.

«25 августа проходит два года со дня вынесения приговора кинорежиссеру, писателю, активисту Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко. В этот же день исполняется 49 лет со дня «демонстрации семерых», которая была проведена 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве», — отмечают организаторы акции солидарности.

«Тогда семь диссидентов вышли на площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского пакта. В результате демонстрациии ее участники и участницы были приговорены к разным срокам заключения и принудительного «лечения» в психбольницах. … События разделяет 47 лет, однако сочетает цинизм, произвол и жестокость власти, отсутствие настоящего правосудия. Но одновременно — и желание отстаивать справедливость, борьбу «за нашу и вашу свободу», солидарность», — говорится в сообщении.

Как известно, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам, а Александра Кольченко к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в «терроризме».