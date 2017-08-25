Украинский олигарх передаст россиянам крымскую базу отдыха

25.08.17 20:18Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Дмитрий Фирташ будет вынужден отдать крымскую базу отдыха «Волна» в обмен на списание долгов связанного с ним завода «Крымский титан».

«Расположенная на Бакальской косе Крыма база отдыха «Волна», где проводится молодежный форум «Таврида», перейдет в собственность республики от украинского бизнесмена, владельца Group DF Дмитрия Фирташа» — говорится в сообщении. Информацию о таких переговорах подтвердил источник в оккупационном правительстве и собеседник, близкий к руководству завода «Крымский титан» — именно ему принадлежит база «Волна». Завод в свою очередь принадлежит структурам, близким к Дмитрию Фирташу.

У завода «Крымский титан» — крупнейшего производителя диоксида титана в Восточной Европе — серьезные задолженности перед крымским бюджетом. Переход базы «Волна» под контроль оккупантов может стать способом урегулирования долгов.

«Крымский титан», который после аннексии Россией Крыма, был передан в аренду московской компании ООО «Титановые инвестиции», основателем которой является кипрская компания «Летан Инвестментс лимитед» и гражданин России Александр Емелин — давний знакомый Фирташа.

На эту же фирму зарегистрирована австрийская компания Group DF International. Таким образом, де-факто завод оставался собственностью украинского олигарха.

Недавно лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что сырье и электроэнергия на завод Фирташа до сих пор поступает с материковой Украины. По его словам, этим вопросом занимается СНБО.

ООО «Титановые инвестиции» фактически является подразделением «Крымского Титана» в России. Сам «Крымский Титан» перерегистрировался в Киеве и был переименован в «Юкрейнинан Кемикал Продактс».

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