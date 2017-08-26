Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

26.08.17 13:29Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Главными факторами повышения рейтинга стали общее влияние структурных реформ в Украине.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень, с Caa3 до Caa2, передает КорреспонденТ.net

Также Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что главными факторами повышения рейтинга стали общее влияние структурных реформ в Украине, которые могут помочь правительству справиться с долговой нагрузкой, а также улучшение позиции страны на внешних рынках.

В агентстве сообщают, что положительный прогноз, отражает импульс реформ – если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и внешнего долга Украины.

"Такой импульс реформ также поддержит обновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, облегчит путь к рефинансированию значительных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года", – говорится в сообщении.

Рост рейтинга ограничен лишь одной ступенью – с Caa3 до Caa2 - именно из-за груза выплат внешних долгов.

Похожие новости

11.08.17 13:20Україна опинилася "в хвості" світового рейтингу швидкості інтернету

29.07.17 09:28Зарплаты вырастут, а инфляция замедлится: прогноз Кабмина на три года

05.07.17 18:49Украина опередила Россию в рейтинге развития

10.05.17 14:25Гонтарева проводит последнее совещание с руководителями крупнейших банков в качестве главы НБУ

13.01.17 10:50Украина оказалась в тройке самых дешевых для жизни стран мира

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 26.08.2017

Закругление верхнее-левое

15:30Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

15:13Эксперт «Студреспублики» возмущен запретом российских соцсетей

14:45За минулу добу рятувальники чотири рази виїжджали на пожежі у приватному секторі

14:29В Харькове стартовала продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

14:11Николаевский вице-губернатор одолел самую высокую гору в Украине

13:56Україна визначилась із конкурсантом на дитяче євробачення-2017

13:35Як зберегти літню засмагу: 5 порад

13:29Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

13:13"Макдональдс" поможет медикам бороться с "супербактериями"

12:57Найдено самое древнее вино в мире

12:48Підлітка вбило електрострумом на Харківщині: в поліції розповіли обставини трагедії

12:37Курс валют НБУ на 26 серпня: по чому на вихідних продають євро та долар

12:12Под Одессой избили главреда газеты

11:55Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем авиации

11:39В Мариуполе горел теплоход, есть пострадавшие

11:24Британия начинает испытания беспилотных грузовиков

11:03Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера на взвешивании перед боем

10:48В Николаеве "Жигуль" сбил пенсионера

10:26Сколько будут стоить роды в Украине после медреформы

10:05Знай наших! Николаевский боксер Сергей Деревянченко нокаутировал Туреано Джонсона

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.08.17 16:003300

На железнодорожных путях был ликвидирован пожар в Николаеве

12.08.17 16:173080

В Україні з’являться прикордонні дільничні

12.08.17 16:453130

Программа "Теплые кредиты" пользуется большим спросом

12.08.17 17:034400

Николаевскому призывнику не удалось "откосить" от службы за 2 тысячи долларов

Самые читаемые

17.08.17 20:0522080

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:007210

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:307190

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:487040

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама