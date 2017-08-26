Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

26.08.17 15:30Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Американскому посольству приходится перераспределять свои кадры после высылки дипработников из России

Американкий посол в России Джон Теффт пояснил, что приостановка выдачи виз российским гражданам является результатом сокращения численности дипломатических сотрудников в России. Об этом он говорит в видеообращении, опубликованном посольством США в соцсетях.

США с 23 августа приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится только в посольстве США в Москве.

"Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!", - отмечает Теффт.

Он пояснил, что американский дипломатический штат был сокращен до такой степени, что пришлось перераспределит кадровые ресурсы.

"Выдача виз - лишь одна из них. Приостановка выдачи виз - это результат решения российского правительства ограничить численность нашего кадрового состава, а совсем не ответ на него", - сказал посол.

Теффт подчеркнул, что Америка не ожидала, что "российская сторона до такого дойдет".

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Суббота, 26.08.2017

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