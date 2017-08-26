Россия опять присвоила чужое: на фестивале в Испании представила львовское пиво как российское

Если украсть чужие земли для России не проблема, то присвоить чужие продукты тем более

На фестивале культур мира, который проходит в городе Сантандер на севере Испании, российская делегация выставила в своем павильоне украинское пиво «1715» и «Роберт Домс» и представила их как продукты российского производства.

Об этом сообщила украинская журналистка Леся Гасич.

Она отметила, что на фестивале Украина не представлена, поэтому россияне решили этот пробел и выставили в своем павильоне национальной кухни украинское пиво, а также польское «Żywiec».

Журналистка добавила, что среди блюд, которые россияне пытались выдать за национальную кухню, были «китайские пельмени, исконно русские чебуреки и сосиски в тесте».

«Если украсть чужие земли для России не проблема, то присвоить чужие продукты тем более. Не лучше и с представлением «народных» изделий — футболки СССР, Ленин и куда же без «Goodbye America» и традиционных матрешек. Непонятно, для чего там противогазы, производные (военные?) Рюкзаки, фляги и камуфляжные штаны. «Русский мир» уже в Испании?», — добавила Леся Гасич.

Следует отметить, что пиво «1715» и «Robert Doms» изготавливают во Львове на мощностях «Львовской пивоварни» , которая входит в состав мирового холдинга Carlsberg.