12.08.17 18:443100
Россия опять присвоила чужое: на фестивале в Испании представила львовское пиво как российское
|26.08.17 16:18
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Если украсть чужие земли для России не проблема, то присвоить чужие продукты тем более
Если украсть чужие земли для России не проблема, то присвоить чужие продукты тем более
На фестивале культур мира, который проходит в городе Сантандер на севере Испании, российская делегация выставила в своем павильоне украинское пиво «1715» и «Роберт Домс» и представила их как продукты российского производства.
Об этом сообщила украинская журналистка Леся Гасич.
Она отметила, что на фестивале Украина не представлена, поэтому россияне решили этот пробел и выставили в своем павильоне национальной кухни украинское пиво, а также польское «Żywiec».
Журналистка добавила, что среди блюд, которые россияне пытались выдать за национальную кухню, были «китайские пельмени, исконно русские чебуреки и сосиски в тесте».
«Если украсть чужие земли для России не проблема, то присвоить чужие продукты тем более. Не лучше и с представлением «народных» изделий — футболки СССР, Ленин и куда же без «Goodbye America» и традиционных матрешек. Непонятно, для чего там противогазы, производные (военные?) Рюкзаки, фляги и камуфляжные штаны. «Русский мир» уже в Испании?», — добавила Леся Гасич.
Следует отметить, что пиво «1715» и «Robert Doms» изготавливают во Львове на мощностях «Львовской пивоварни» , которая входит в состав мирового холдинга Carlsberg.