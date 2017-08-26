Россия опять присвоила чужое: на фестивале в Испании представила львовское пиво как российское

26.08.17 16:18Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Если украсть чужие земли для России не проблема, то присвоить чужие продукты тем более

На фестивале культур мира, который проходит в городе Сантандер на севере Испании, российская делегация выставила в своем павильоне украинское пиво «1715» и «Роберт Домс» и представила их как продукты российского производства.

Об этом сообщила украинская журналистка Леся Гасич.

Она отметила, что на фестивале Украина не представлена, поэтому россияне решили этот пробел и выставили в своем павильоне национальной кухни украинское пиво, а также польское «Żywiec».

Журналистка добавила, что среди блюд, которые россияне пытались выдать за национальную кухню, были «китайские пельмени, исконно русские чебуреки и сосиски в тесте».

«Если украсть чужие земли для России не проблема, то присвоить чужие продукты тем более. Не лучше и с представлением «народных» изделий — футболки СССР, Ленин и куда же без «Goodbye America» и традиционных матрешек. Непонятно, для чего там противогазы, производные (военные?) Рюкзаки, фляги и камуфляжные штаны. «Русский мир» уже в Испании?», — добавила Леся Гасич.

Следует отметить, что пиво «1715» и «Robert Doms» изготавливают во Львове на мощностях «Львовской пивоварни» , которая входит в состав мирового холдинга Carlsberg.

Похожие новости

20.07.17 19:40Зачем в Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали?

14.07.15 18:13Рада приняла за основу законопроект о смягчении "пивной реформы"

12.03.15 18:57Николаевская студентка будет участвовать в международном конкурсе красоты. Хочет привлечь внимание к Украине

12.12.11 13:30Пресса России о выводах митинга на Болотной площади

13.03.10 13:22Многие известные люди России подписали петицию, которая требует отставки с поста председателя правительства РФ В.Путина

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 26.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:14В Николаеве на железнодорожном вокзале нашли брошенный багаж: полиция обследовала находку

17:55В Москве проходит митинг за свободу интернета

17:31Ураган Харви обрушился на США: кадры последствий

17:15В николаевском супермаркете продавали печенье с молью

16:52Николаевский боксер в Майами нокаутировал багамского боксера Туреано Джонсона

16:30Норвежец снял удар молнии в свой дом

16:18Россия опять присвоила чужое: на фестивале в Испании представила львовское пиво как российское

15:54Николаевские депутаты выделят средства на аэропорт из бюджета города

15:30Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

15:13Эксперт «Студреспублики» возмущен запретом российских соцсетей

14:45За минулу добу рятувальники чотири рази виїжджали на пожежі у приватному секторі

14:29В Харькове стартовала продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

14:11Николаевский вице-губернатор одолел самую высокую гору в Украине

13:56Україна визначилась із конкурсантом на дитяче євробачення-2017

13:35Як зберегти літню засмагу: 5 порад

13:29Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

13:13"Макдональдс" поможет медикам бороться с "супербактериями"

12:57Найдено самое древнее вино в мире

12:48Підлітка вбило електрострумом на Харківщині: в поліції розповіли обставини трагедії

12:37Курс валют НБУ на 26 серпня: по чому на вихідних продають євро та долар

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.08.17 18:443100

Окончен подсчет бродячих собак в Николаеве

12.08.17 19:003250

В індійській лікарні померли 64 дитини

12.08.17 19:213150

Украинцев предупредили о надвигающейся буре с градом

12.08.17 19:423230

470 кустов конопли были изъяты у николаевца

Самые читаемые

17.08.17 20:0522160

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

13.08.17 16:307280

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

20.08.17 20:007280

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:487120

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама