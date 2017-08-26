В Москве проходит митинг за свободу интернета

26.08.17 17:55Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

На акцию пришли, по разным данным, от одной до двух тысяч человек

В Москве начался митинг за свободу интернета, участники которого выступают против цензуры и требуют отменить статью 282 Уголовного кодекса РФ, передает Медуза.

По данным издания, в акции принимают участие примерно две тысячи человек. В пресс-службе московской полиции заявили Интерфаксу, что митингуют около одной тысячи.

Треть участников акции - сторонники националистических движений, остальные - активисты Парнаса, либертарианцы, сторонники Пиратской партии и Демократического выбора, сообщает корреспондент портала.

Сразу после начала митинга были задержаны девушки, которые развернули радужные флаги. Всего, по данным активистов, задержали 11 человек.

Отмечается, что до начала акции полицейские вырезали слово "гады" из плаката с надписью "Интернет не заберете, гады". Этот плакат размещен на сцене.

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Суббота, 26.08.2017

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