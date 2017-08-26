Порошенко: Украина на пути коренных преобразований

Россия делает все возможное, чтобы заблокировать движение по этому пути, подчеркнул президент

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина стала на путь коренных преобразований. Об этом он сказал во время торжественных мероприятий, приуроченных к 50-летию создания Всемирного конгресса украинцев, передает 112 Украина.

Порошенко подчеркнул, что борьба с коррупцией, реформа правосудия, макроэкономическая стабилизация и рост экономики являются "первоочередными приоритетами для обеспечения достойной жизни украинских граждан".

"Мы последовательно работаем над их реализацией, хотя сейчас Россия делает все возможное, чтобы заблокировать наше движение. Но мы выдержали все удары врага и удержались на ногах. У нас есть основания уверенно смотреть в будущее", - сказал президент. Он также отметил важную роль украинской диаспоры в поддержке Украины в борьбе против внешней агрессии и поддержке европейских устремлений украинского народа.