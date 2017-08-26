Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0", - МИД Германии

Габриэль выразил обеспокоенность милитаризацией в мире

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Федеративной республики Германия заявил, что мир находится в состоянии "холодной войны 2.0". Об этом сообщает DW.

"Мы находимся в центре" холодной войны 2.0", - заявил Габриэль.

Согласно информации издание, Габриэль призвал не рассматривать международное сотрудничество как "арену для соревнований". Он считает, что мир стоит на пороге нового атомного вооружения как на Востоке, так и на Западе.

Глава МИД добавил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Габриэль воспринимают жизнь народов как борьбу, из-за чего на первый план выходит не справедливость и сила права, а право сильного.

"Это опасная тенденция", - резюмировал Габриэль.