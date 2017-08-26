Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0", - МИД Германии

26.08.17 21:00Сколько просмотров этой статьи17Сколько комментариев этой статьи0

Габриэль выразил обеспокоенность милитаризацией в мире

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Федеративной республики Германия заявил, что мир находится в состоянии "холодной войны 2.0". Об этом сообщает DW.

"Мы находимся в центре" холодной войны 2.0", - заявил Габриэль.

Согласно информации издание, Габриэль призвал не рассматривать международное сотрудничество как "арену для соревнований". Он считает, что мир стоит на пороге нового атомного вооружения как на Востоке, так и на Западе.

Глава МИД добавил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Габриэль воспринимают жизнь народов как борьбу, из-за чего на первый план выходит не справедливость и сила права, а право сильного.

"Это опасная тенденция", - резюмировал Габриэль.

Похожие новости

10.01.17 11:03Разведка США предупреждает о максимальном риске начала войн в ближайшие 5 лет

18.09.14 17:43Женщины устали рожать солдат. Украинские и российские музыканты сняли антивоенный клип (видео)

18.07.14 10:07Цена жизни: свинцовый стандарт

16.05.14 10:22Куда пропали военные журналисты?

09.05.09 15:57Война после войны

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 26.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0", - МИД Германии

20:52Боевики на Донбассе 8 раз открывали огонь по силам АТО, - штаб

20:33Николаевский боец завоевал в Казахстане титул чемпиона мира ММА

20:13«Трагедия на воде»: стало известно о смерти депутата, воевавшего в зоне АТО

20:00Туристам предлагают путешествие на частный остров за миллион долларов

19:38В Корабельном районе Николаева одесситы избили и обворовали работников, которые шли домой

19:10Порошенко: Украина на пути коренных преобразований

18:35Украина выбрала участницу детского Евровидения

18:14В Николаеве на железнодорожном вокзале нашли брошенный багаж: полиция обследовала находку

17:55В Москве проходит митинг за свободу интернета

17:31Ураган Харви обрушился на США: кадры последствий

17:15В николаевском супермаркете продавали печенье с молью

16:52Николаевский боксер в Майами нокаутировал багамского боксера Туреано Джонсона

16:30Норвежец снял удар молнии в свой дом

16:18Россия опять присвоила чужое: на фестивале в Испании представила львовское пиво как российское

15:54Николаевские депутаты выделят средства на аэропорт из бюджета города

15:30Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

15:13Эксперт «Студреспублики» возмущен запретом российских соцсетей

14:45За минулу добу рятувальники чотири рази виїжджали на пожежі у приватному секторі

14:29В Харькове стартовала продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.08.17 21:003190

Міністр: Українці викидають забагато їжі у смітник

13.08.17 08:053180

Доба в АТО: майже два десятки ворожих обстрілів, українські бійці зазнали втрат

13.08.17 08:232990

НАБУ розслідує 389 кримінальних проваджень

13.08.17 08:422890

Были проведены рейды по незаконной торговле в Николаеве

Самые читаемые

17.08.17 20:0522200

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

13.08.17 16:307310

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

20.08.17 20:007300

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:487160

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама