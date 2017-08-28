СМИ: Вашингтон может сократить пять видов виз

28.08.17 08:05Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Изменения могут затронуть 100 тысяч человек

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность существенного сокращения виз по программам культурного обмена. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к администрации источники, под сокращение могут попасть программы летней работы и Au-Pair (работа в семьях с параллельным изучением языка).

Сокращения пяти видов виз планируются в рамках апрельского указа Трампа, который составлялся под лозунгом "Покупать американское и нанимать американцев". Нововведение может коснуться 100 тысяч человек. В основном это студенты, которые приехали в США по программе культурного обмена.

Точные планы администрации Трампа неизвестны, однако они могут включать в себя как полную отмену виз, так и усложнение препятствий для их получения. Одним из таких вариантов является необходимость принимающей иностранца семьи объяснить, почему они не могут нанять гражданина США на предлагаемую позицию.

Госдепартамент и пресс-служба Белого дома отказались давать комментарии изданию.

Похожие новости

26.08.17 15:30Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

24.08.17 11:26США введут визовые ограничения для четырех стран

21.10.16 14:10Украинские пограничники арестовали иностранцев, которых разыскивал Интерпол

12.04.14 20:33Куда убегают украинцы?

20.07.13 21:58Умерла самая известная журналистка США

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 28.08.2017

Закругление верхнее-левое

12:44Мер Миколаєва поставив завдання відремонтувати покрівлю школи до настання холодів

12:19Порошенко - в лидерах по компаниям в собственности

11:48В Украине откроют все данные о сделках с землей

11:36В Киеве разбили доску герою Небесной сотни

11:04В Николаеве арестовали женщину, обворовавшей за несколько часов 5 человек

10:51Водитель николаевской маршрутки № 16 берет деньги за проезд, отказывая в бесплатном проезде

10:38В Николаеве предлагают ввести Общественный бюджет

10:20Николаеву в ближайшие два часа обещают шквалы и грозы

10:00Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

09:3628 августа: день в истории

09:22В Босфоре затонул сухогруз, возивший сырье в Крым

09:12Курс валют на 28 августа

08:38Сутки в АТО: боевики открывали огонь 22 раза, без тяжелого оружия

08:22В Николаеве советскую символику на здании завода завесили тряпками

08:05СМИ: Вашингтон может сократить пять видов виз

 27.08

21:00Сбитый Шуфричем пешеход в реанимации без сознания

20:48Українські водії почали відмовлятися від газу

20:39В США спецназ застрелил женщину, угрожавшую покончить с собой

20:28В Україні може ожити ще один аеропорт

20:11В Україні зростає виробництво шоколаду

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.08.17 13:033610

На Николаевщине попали под сокращение 60 медработников

14.08.17 13:173240

Биг-Бен «замолчит» на четыре года

14.08.17 13:323140

Антирейдерські аграрні штаби запрацюють в усіх областях України до 15 серпня

14.08.17 13:483790

Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов

Самые читаемые

17.08.17 20:0524760

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:007810

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

15.08.17 20:305970

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

17.08.17 15:055710

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама