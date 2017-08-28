14.08.17 13:033610
СМИ: Вашингтон может сократить пять видов виз
|28.08.17 08:05
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Изменения могут затронуть 100 тысяч человек
Изменения могут затронуть 100 тысяч человек
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность существенного сокращения виз по программам культурного обмена. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к администрации источники, под сокращение могут попасть программы летней работы и Au-Pair (работа в семьях с параллельным изучением языка).
Сокращения пяти видов виз планируются в рамках апрельского указа Трампа, который составлялся под лозунгом "Покупать американское и нанимать американцев". Нововведение может коснуться 100 тысяч человек. В основном это студенты, которые приехали в США по программе культурного обмена.
Точные планы администрации Трампа неизвестны, однако они могут включать в себя как полную отмену виз, так и усложнение препятствий для их получения. Одним из таких вариантов является необходимость принимающей иностранца семьи объяснить, почему они не могут нанять гражданина США на предлагаемую позицию.
Госдепартамент и пресс-служба Белого дома отказались давать комментарии изданию.