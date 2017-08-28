Порошенко - в лидерах по компаниям в собственности

28.08.17 12:19Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Больше всего компаний - у Ахметова. Президент Украины на втором месте.

В Украине - 2 млн 662 тыс 353 владельцев на 1,5 млн компаний. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Среди владельцев наибольшего числа компаний - Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45).

"Данные о владельцах компаний теперь доступны в Opendatabot. Ранее такой поиск был возможен только на сайте ЕГР, и стоил он 60 гривен. У нас эта функция - бесплатная", - рассказывает основатель проекта Opendatabot Алексей Иванкин.

"Данные о владельцах компании помогают снизить риски при работе с контрагентами. С помощью этой информации можно найти, какими еще компаниями владел этот человек, и, соответственно, сделать выводы о репутации его компаний", - рассказывает юрист Никита Подгайный.

Напомним, что Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестра бенефициарных владельцев - инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции.

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