Газпром пожаловался в Верховный суд Украины

Компания оспаривает штраф в 172 млрд гривен.

Российская компания Газпром обратилась в Верховный суд Украины с жалобой на решение Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен. Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на определение суда.

Отмечается, что государственная исполнительная служба в рамках принудительного взыскания долга по этому решению суда прибегла к аресту принадлежащих Газпрому 40,2% акций ЧАО Газтранзит.

Так, были арестованы 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате Газпрому от участия в ЧАО Газтранзит, а также корпоративные права и имущество ООО Газпром сбыт Украина.

Позже Газпром добился отмены списания подлежащих уплате Газпрому 79,9 млн гривен дивидендов от Газтранзита.