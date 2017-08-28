Визит Рика Перри в Украину перенесен: названа причина

28.08.17 17:47Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

"Нафтогаз", который готовил презентацию к приезду Перри, сообщил, когда ожидать американского министра в Киеве.

Министр энергетики США Рик Перри приедет в Украину в ноябре – его завтрашний визит перенесли в связи с последствиями разбушевавшегося в США урагана "Харви". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Да, министр отложил свой визит", – сказали агентству в посольстве США.

Сообщается, что причиной переноса визита на более поздний срок является ураган "Харви", которые нанес разрушительный ущерб штату Техас, где и пребывает сейчас министр.

Как сообщили в пресс-службе "Нафтогаз-Украины", который готовил презентацию к приезду Перри, визит министра энергетики США перенесен на ноябрь.

"Мы считаем важным привлечь к обсуждению ключевых международных партнеров Украины на как можно более высоком уровне. Однако из-за урагана "Харви" в США на этой неделе американские участники мероприятия, включая министра энергетики Рика Перри и председателя ОПИК Рея Вошберна, были вынуждены пересмотреть свои планы и не смогут посетить Киев", – говорится в сообщении.

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