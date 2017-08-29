В Украину активнее потекли инвестиции

29.08.17 12:55Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

При этом собственные средства предприятий остались основным источником финансирования.

В первом полугодии 2017 года капитальные инвестиции в Украине выросли в реальном выражении на 22,5%, ускорившись с 21,4% в первом квартале. В номинальном выражении, капитальные инвестиции составили 5,8 млрд долларов в эквиваленте, показав рост на 23%. Такие данные опубликовала Госслужба статистики, передает Сегодня.

"Опубликованные данные подтверждают, что инвестиционная активность во втором квартале 2017 г. осталась на высоком уровне, способствуя восстановлению экономики", – прокомментировала статистику главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Как и прежде, основными драйверами роста инвестиций были предприятия сельского хозяйства и промышленности, хотя темпы роста их капиталовложений замедлились до 41% и 24% г/г, по сравнению с 58% и 29% соответственно в первом квартале текущего года. Тем не менее, на эти два сектора приходится две трети всего роста инвестиций в первом полугодии и половина их объема в номинальном выражении.

"Среди отраслей промышленности наибольший вклад сделали добыча нефти и газа, металлургия, а также изготовление деревянных изделий. Кроме сельского хозяйства и промышленности, росту инвестиций способствовали предприятия строительной и транспортной отраслей: рост на 17% и 35% г/г соответственно", – отметила эксперт.

По ее словам, существенный рост капитальных вложений в строительной, транспортной, нефте- и газодобывающей отраслях отражает увеличившуюся роль государственного сектора в инвестиционной активности. Так, доля капинвестиций, профинансированных за счет бюджетных средств, почти удвоилась г/г, до 6,8%, самого высокого уровня за первое полугодие с 2012 г.

Кроме роста капитальных расходов бюджета, увеличились инвестиционные программы отдельных госпредприятий, таких как "Укрзализныця" и "Укргаздобыча", что, в свою очередь, стало возможным благодаря некоторым структурным реформам.

"Тем не менее, собственные средства предприятий остались основным источником финансирования инвестиций с долей 74%. Доля банковских кредитов составила 5,2%, а иностранных инвесторов — всего 1,5%", – подчеркивает Белан.

Аналитики ожидают, что рост инвестиций в этом году останется высоким и будет ключевым фактором роста ВВП наряду с потреблением домохозяйств. "Но, в следующем году вероятно замедление инвестиционной активности на фоне возросшей неопределенности перед выборами в 2019 г.", – считает Белан.

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