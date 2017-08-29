Первый зампрокурора Киева задекларировал баню за 660 тысяч

В декларации чиновника появились дача и баня общей стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко задекларировал в приобретениях дачный дом и баню на общую сумму 2 млн 218 тыс. 500 гривен. Такую информацию в Едином государственном реестре деклараций нашли журналисты Страны.

В документе указаны дача площадью 113,7 кв. м стоимостью 1,55 млн грн и баня с хозяйственным строением площадью 36,2 кв. м стоимостью 663 тысячи гривен. Недвижимость находится в Макаровском районе Киевской области.

Приобретение было задекларировано 18 августа текущего года. При этом продавцом недвижимости указан сам Кононенко.