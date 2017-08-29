В СБУ подтвердили депортацию испанских журналистов

29.08.17 15:01Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Памплиегу и Састре ждут в Украине после 2020 года

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что из страны были выдворены два испанских журналиста – Антонио Памплиега и Мануэль Анхель Састре. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

"Да, это правда, им (Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхеля Састре – ред.) был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях. Никаких списков мы не вели и не ведем", – сказала она.

Напомним, на прошлой неделе испанские СМИ информировали о выдворении Памплиеги и Састре из Украины, после того как их продержали почти 20 часов в аэропорту Киева. Журналисты пожаловались, что с ними "обращались как с преступниками" и заявили о существовании некоего "черного списка".

Также выяснилось, что Памплиеге и Састре запретили въезд в Украину еще в 2015 году, и этот запрет будет действовать до 2020 года.

После протеста испанского правительства Украина отменила санкции в отношении европейских журналистов в мае 2016 года, однако Памплиеге и Састре все равно отказали во въезде.

Похожие новости

15.08.17 18:38ОБСЕ осудила депортацию российской журналистки

27.09.13 10:12«Лучше пять точек зрения пяти разных олигархов, чем одна – государства»

19.02.13 09:40Милицию приучают к прессе

13.07.12 13:46Рейдеры безнаказанно бьют журналистов и адвокатов в Николаеве

13.04.11 14:09Табачник станет Чечетовым

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 29.08.2017

Закругление верхнее-левое

20:29Андрей Шевченко попросил болельщиков прийти на матч с Турцией "немного раньше"

20:02В России пенсионер расстрелял детей из окна дома

19:46Семенченко анонсировал новый этап блокады Донбасса

18:48На Закарпатті п'яні підлітки напали на прикордонників

18:29Україна завершила Універсіаду-2017 із 36 медалями

18:17Власть с помощью ГПУ пытается поднять свои рейтинги в Николаевской области – эксперт

18:07На николаевских курортах отдыхающих поили суррогатным алкоголем

17:55Участники боев под Иловайском обратились к властям

17:38В Николаеве сожгли деревянный храм, вместо которого хотят поставить пивной павильон

17:17В Николаеве состоится выставка фотографий в жанре ню

16:53В Николаеве задержали лидера банды Титова-"Мультика", которая похищала людей

16:35Украина выбрала фильм, который поедет завоевывать "Оскар"

16:19В Николаеве маршрутчики устроили бойкот

16:00Владимир Тимошин сообщил, что правоохранители взломали двери в жилище адвоката без ведома и участия собственника

15:43"Политическое давление": один из николаевских депутатов прокомментировал массовые обыски

15:23На Ровенщине подрались священники

15:01В СБУ подтвердили депортацию испанских журналистов

14:45В городе Николаеве людей умирает в два раза больше, чем рождается

14:35У прокуратурі розповіли подробиці обшуків у Миколаєві

14:22Первый зампрокурора Киева задекларировал баню за 660 тысяч

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.08.17 20:306570

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

15.08.17 20:493540

Владимир Гройсман недоволен темпами роста украинской экономики

15.08.17 21:033280

Из Украины выдворили двух воров в законе

16.08.17 08:213100

В Украине более 1,5 млн официальных переселенцев

Самые читаемые

17.08.17 20:0525940

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:008570

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

17.08.17 15:056300

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

16.08.17 11:375550

16 августа - Международный день защиты бездомных животных

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама