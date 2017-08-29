Власть с помощью ГПУ пытается поднять свои рейтинги в Николаевской области – эксперт

Обыски у ряда николаевских депутатов горсовета направлены на повышение рейтингов власти в данном регионе.

Такую точку зрения высказал политолог Андрей Золотарев, передает newsline.

«Учитывая информацию местных СМИ о том, что обыски проводятся у ряда депутатов от партии «Оппозиционный блок», можно предложить, что мы имеем дело с «прессингом» со стороны власти. Тем более ее рейтинги в данном регионе предельно низкие. Очевидно, что местных чиновников принуждают к примерному политическому поведению. Кроме того, власть с помощью ГПУ пытается поднять свои рейтинги в Николаевской области, выдавая это как борьбу с коррупцией», - отметил А. Золотарев.

Эксперт добавил, что на данный момент трудно прогнозировать дальнейшие действия власти по данным обыскам, но, по его мнению, «не обойдется без громких политических заявлений».

«Можно ожидать громкие заявления, «показуху», ориентированную на пиар - эффект –; это совершенно очевидно», - резюмировал А. Золотарев.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция проводит обыски в одном из департаментов горсовета Николаева. По предварительным данным, обыски связаны с уголовным делом, открытым по подозрению ООО «Центрлифт» в хищении бюджетных денег при проведении работ по установке окон и лифтов.

Позднее в прокуратуре Николаевской области сообщили, что обыски в Николаеве проводятся по уголовным делам, связанным с преступлениями в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательством, рейдерством, угроз убийством и других преступлений.

По данным местных СМИ, обыски проходят у ряда депутатов городского совета от партии «Оппозиционный блок», а также бизнесменов. Следствие подозревает их в поставке оружия и наркотиков в зону АТО.