Семенченко анонсировал новый этап блокады Донбасса

29.08.17 19:46Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Нардеп заявил это в эфире телеканала.

Нардеп Семен Семенченко объявил о скором начале второго этапа блокады Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"На данный момент, с марта этого года блокада торговли с оккупантами, которую мы начали с добровольцами, волонтерами и общественными активистами легализована Указом Президента и решением СНБО. Также на сегодняшний день есть серьезные результаты по укреплению национальной безопасности и нашей экономики. В частности, в результате наших действий вдвое сокращено потребление антрацитового угля, которое ранее закупалось у оккупанта, что пополняло его бюджет, это первое", - отметил Семенченко.

Второе достижение блокады, как говорит народный избранник, это то, что Украина начала покупать антрацитовый уголь в США – в стране, которая с нами не воюет.

"Сейчас мы переходим ко второму этапу. Мы должны заставить Ахметова прекратить финансирование террористов, мы должны положить конец тарифу Роттердам +. За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и впредь будет бездействует в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать, как представители гражданского общества", - отметил напдеп.

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