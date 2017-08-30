Николаевский губернатор Савченко прокомментировал задержание Мультика

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко прокомментировал сегодняшнее задержание в Николаеве сотрудниками СБУ и прокуратуры криминального авторитета Михаила Титова, более известного как Мультик, и еще четырех человек.

«Генеральный прокурор Украины официально озвучил информацию, что члены преступной группы, в отношении которых сегодня правоохранители проводили следственные действия, еще с 2008 года занимались присвоением государственных средств, контролируя принятия решений представителями местной власти, передает Николаевские новости.

Сегодня все жители и гости Николаевской области воочию видят результаты десятилетнего «контроля принятия решений» подобными дельцами в сговоре с Партией регионов. Когда осознаешь масштабы преступной деятельности, то понимаешь, почему они оставили после себя полностью разрушенные дороги, школы, больницы и нулевое доверие к власти.

Сейчас, благодаря консолидации усилий, ситуация на Николаевщине меняется - ведется борьба с коррупцией и организованной преступностью. Мы по крупицам возрождаем то, что было уничтожено и разграблено, восстанавливаем дороги, школы и больницы.

Понятно, что сейчас начнется нытье о преследовании оппозиции, давлении со стороны власти и др. Ничего не хочу об этом слышать, потому что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью.

Еще раз повторяю: сегодняшняя спецоперация - это последовательная работа правоохранительной системы, которая работает в интересах государства!», - написал Алексей Савченко на своей странице в социальных сетях.