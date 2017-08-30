ЕС может ввести постоянные пограничные проверки

30.08.17 08:55Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Основанием для этого называют безопасность жителей Европы.

Еврокомиссия не исключает введения постоянных пограничных проверок внутри ЕС в рамках борьбы с террористической угрозой.

Об этом в интервью газете Passauer Neue Presse заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

"Безопасность европейцев должна иметь приоритет, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам поменять нынешние правила в соответствии с новой ситуацией", – сказал он.

По словам Аврамопулоса, проверки, которые будут введены по соображениям безопасности, будут отличаться от тех, которые связаны с миграционным кризисом 2015-2016 годов. Он также отметил, что находится в постоянном контакте с министерствами внутренних дел стран ЕС, и добавил, что "открыт для новых предложений".

Проверки на границах некоторых стран-членов ЕС были впервые введены в сентябре 2015 года в разгар миграционного кризиса.

На данный момент пограничный контроль возможен только по специальному разрешению, поскольку систематические проверки в Шенгенской зоне запрещены.

Недавно Германия и Австрия выступили за продление срока действия контроля на границах.

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