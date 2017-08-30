Украинские суды уравняют права отца и матери на ребенка

В приоритете будут интересы ребенка.

Европейский суд обязал Украину ввести новые правила распределения родительских прав над несовершеннолетними при разводах. Об этом сообщает ТСН.

В связи с этим суды Украины должны уравнять в праве опеки отца и мать.

По новым правилам, при принятии решения относительно опеки над ребенком суд должен исходить из изначальной презумпции равенства отца и матери в правах и учитывать их материальное и психологическое состояние. Приоритетом при этом должны стать интересы ребенка, следовательно, группой риска могут стать безработные матери, которые жили за деньги супругов.

В Высшем специализированном суде сообщают, что оспаривать европейские рекомендации не будут, поэтому украинцам следует готовиться к новациям в этой отрасли права.