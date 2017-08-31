Саакашвілі звернувся до Порошенка з несподіваним проханням

31.08.17 08:26Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив, що його підпис в копії анкети на отримання паспорта України є звичайною підробкою, яку зможе підтвердити навіть сам генпрокурор. За словами колишнього грузинського президента, він заповнював зовсім іншу анкету.

Про це Саакашвілі заявив в інтерв’ю каналу NewsOne, інформує видання «Народна Правда».

«Я заповнював анкету, але ту анкету, яку я заповнював, яку представили, – не моя анкета. Але ще раз повторю, крім цієї фальшивки … анкета не анкета, але вони не мали права позбавляти мене громадянства – це проти Конституції України, це проти закону про громадянство», – сказав Саакашвілі.

Також він звернувся до президента України, щоб той дозволив йому спокійно повернутися до країни. Екс-президент Грузії розраховує продовжити політичну діяльність в Україні.

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