В Украине подорожают сигареты: Кабмин объявил войну контрабанде

Правительство хочет побороть "эпидемию" и поднять цены на табачные изделия/

Правительство Украины одобрило стратегию по противодействию незаконному изготовлению и обороту табачных изделий. За контрабанду хотят давать уголовные сроки и поднять цены на сигареты, передает Сегодня.

ПРОБЛЕМА. Программа рассчитана до 2021 года. Среди главных задач - уменьшить количество курильщиков в стране и побороть незаконную торговлю сигаретами. По мнению авторов документа, именно эта деятельность приносит больше всего средств международным преступным группировкам. В первую очередь Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за контрабанду сигарет, незаконное их изготовление, а также разработать процедуры конфискации и уничтожения оборудования, которое используется в этой деятельности. Кроме того, в планах - поднять цены на табачную продукцию. Правда, какие сроки будут грозить нарушителям и на сколько подорожают сигареты, не уточняется.

При этом в Верховной Раде уже давно лежит законопроект, по которому сигаретным контрабандистам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией товара, но его пока не рассмотрели. Отметим, что Украина может стать законодателем моды в этом вопросе - например, в Польше, Германии и Великобритании сейчас за незаконный трафик сигарет через границу грозит штраф.

"Это очень большая проблема на границе, и у нас нет реального правового механизма для того, чтобы привлекать к ответственности людей. Мы ловим, изымаем сигареты, а они просто платят штраф (100% стоимости изъятого. - Авт.), - говорит спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. - Только за прошлый год мы на границе изъяли около 6 млн пачек сигарет". Ответственными за выполнение стратегии будут Министерство здравоохранения, а также Госфискальная служба. Они будут ежегодно отчитываться перед Кабмином: предоставлять информацию о количестве курильщиков в Украине, количестве оштрафованных за контрабанду и об объемах конфиската.

УДАР ПО КАРМАНУ. Завсектором по контролю над табаком Украинского института стратегических исследований МЗ Константин Красовский приветствует планы Кабмина: "Например, в 2010 году Украине сразу в шесть раз повысили акцизы, и количество курильщиков пошло на спад". Сейчас, по данным Госстата, в возрасте с 12 лет в стране курит около 20% населения, а согласно исследованию КМИС - 25%. При этом еще в 2009 году заложников табака было 36%. "У нас цены до европейских могут дорасти в течение 10 лет. Например, в Латвии были дешевые сигареты еще пару лет назад, а сейчас - по 3-5 евро (до 150 грн). А в Новой Зеландии уже хотят сделать пачки по $40 - так хорошо это отбивает у народа охоту курить", - рассказал он нам.

"Стратегии нужна широкая дискуссия"

По словам менеджера отдела по борьбе с нелегальной торговлей компании "Филип Моррис Украина" Артура Резникова, инициатива Кабмина похвальна и очень правильна: "На сегодня проблема нелегального оборота сигарет для Украины стоит очень остро – как относительно внутреннего рынка Украины, так и для внешних рынков. Так, только за первую половину этого года объем нелегального рынка сигарет в стране увеличился в полтора раза. Также, согласно отчету компании KPMG, Украина – поставщик нелегальных сигарет в ЕС номер один (около 6,5 млрд сигарет за 2016 год). Однако, в этой инициативе есть и недостатки. В частности, жаль, что данный документ не приветствует участие представителей табачной индустрии в дискуссиях на тему борьбы с нелегальной торговлей. Ведь у нас есть большой опыт в этой сфере и технологии, которые могут помочь государственным и правоохранительным органам значительно сократить нелегальную торговлю сигаретами".