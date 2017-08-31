Реальная политика: кто в новом политическом сезоне может лишиться своего кресла в Кабмине

Но из-за разногласий между БПП и НФ, кадровый портфель Кабмина наверняка станет частью большого пакета договоренностей, куда войдут НБУ, Счетная палата и омбудсмен, считают аналитики.

Чем ближе к старту нового политсезона, тем больше слухов о большом кадровом переделе, пишет Сегодня.

Речь в первую очередь о Кабмине: еще в мае министры АПК и информполитики написали заявления об отставке, которые Рада так и не успела рассмотреть. Своего назначения уже полтора года ожидает и министр здравоохранения – с июля 2016 года Уляна Супрун работает в статусе и.о. Гройсман уже анонсировал старт политических консультаций с коалицией по кадровому наполнению правительства. Но, по слухам, тремя министрами дело может не ограничиться. Кресла шатаются и под министрами финансов и инфраструктуры. Но, по словам экспертов, вряд ли командам Порошенко и Яценюка удастся так быстро договориться, в том числе и с другими фракциями, и сформировать новый правительственный кадровый портфель.

Новая политическая осень в правительственно-парламентском квартале на Грушевского пройдет под знаком реформ. По крайней мере, так говорит премьер Владимир Гройсман. По его словам, в приоритете пять пакетов законопроектов, которые давно пылятся в парламенте и ожидают своего принятия: это медицинская, пенсионная и образовательная реформы, электронные доверительные услуги и международные стандарты отчетности. Но все упирается в наличие 226 голосов "за". Вот тут-то и могут встать кадровые вопросы в обмен на голоса за перечисленные Гройсманом реформы.

"Сейчас коалиция разбалансирована. Для принятия стратегических политических решений необходимо кадровое усиление, так как для принятия реформ нужно с запасом 230-240 голосов, которых пока нет. Чтобы найти эти голоса и укрепить коалицию, возможно, осенью будет поделен большой кадровый пирог", – объясняет "Сегодня" глава Центра "Ейдос" Виктор Таран.

Уже полтора года Верховная Рада не может назначить министра здравоохранения. С июня прошлого года Уляна Супрун работает в статусе исполняющей обязанности. Ее кандидатуру не выносили на рассмотрение сессионного зала – не было уверенности, что она наберет 226 голосов. А на кону принятие медицинской реформы. По словам Владимира Гройсмана, как раз сейчас с коалицией обсуждается вопрос назначения Супрун министром. Но, по словам представителей БПП, не исключено, что ее судьба будет зависеть от прохождения медицинской реформы в сессионном зале. То есть, если Ульяне Супрун удастся договориться с депутатским корпусом и медреформа пройдет во втором чтении, велика вероятность, что Рада утвердит ее кандидатуру на посту министра. Ну а если нет, коалиции придется искать нового главу Минздрава.

"Очевидно, что будет именно такая опция. Конечно, хотелось бы, чтобы все было наоборот. Но много кто считает, что сначала нужно проголосовать медреформу, а это уже будет индикатором того, чтобы назначать Уляну Супрун. Но я уверен, что медреформа будет проголосована", – сказал "Сегодня" представитель Кабмина в Раде, нардеп от БПП Вадим Денисенко.

Также, по словам Гройсмана, украинский парламент до сих пор не рассмотрел заявления об отставке министра информполитики Юрия Стеця и министра АПК Тараса Кутового. "Это вопрос коалиции. Будем обсуждать. Пока министры юридически находятся на своих должностях, хотя понятно, что они объявили о своей отставке (еще в мае этого года – Авт.)", – напомнил Гройсман.

В беседе с "Сегодня" замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что конкретные кандидатуры на замену Кутовому и Стецю ни на фракции, ни в рамках коалиции еще не обсуждались. "А обсуждаться будут, наверное, когда мы уволим Кутового и Стеця, – считает Гончаренко. – И здесь я как раз не думаю, что депутаты (к примеру, из профильных комитетов – Авт.) будут рассматриваться как основные кандидатуры на замену. Согласно Конституции премьер вносит кандидатуры министров, проведя консультации с фракциями коалиции – БПП и НФ".

То же самое говорят и в "Народном фронте". Нардеп Леонид Емец сказал "Сегодня", что ни на фракции, ни в рамках коалиции консультации по кадровому наполнению Кабмина еще не стартовали и, скорее всего, начнутся со следующей недели. Но Вадим Денисенко подтвердил "Сегодня" слова Владимира Гройсмана о начале переговоров. И, скорее всего, правительственный и депутатский корпус будут двигаться в параллельном треке.

Договариваться о кадровых перестановках и одновременно искать голоса под медицинскую, пенсионную и образовательную реформы. "Сейчас все депутаты вернутся с отпусков, и с понедельника начнется более активный процесс. Хотя он уже и так стартовал. Когда можно ожидать результативности (голосования по кадровым перестановкам в Кабмине – Авт.)? Надеюсь, что надолго это не затянется. Думаю, если нам удастся результативно проголосовать пенсионную, образовательную и медицинскую реформы, процесс консультаций пойдет значительно быстрее", – сказал "Сегодня" Вадим Денисенко.

Также уже давно ходят разговоры о том, что кресла шатаются под министром финансов Александром Данилюком и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. Данилюком недовольна часть БПП. Это подтверждает и недавняя критика генпрокурора в адрес министра финансов, который потребовал его отставки. По словам Юрия Луценко, с сентября должна повыситься зарплата прокуроров, но этого не произойдет, поскольку министр финансов блокирует решение. Но вчера Кабмин одобрил повышение зарплат прокурорам, так что, по сути, претензии Луценко к Данилюку сняты. Омеляну прочили отставку из-за конфликта с экс-главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном. Но он разрешился с отставкой последнего. "Если честно, я не вижу, чтобы шли реальные консультации об отставке Омеляна и Данилюка. Да и голосов под них нет, это еще больше расшатает коалицию", – считает один из нардепов от БПП.

По словам Ирины Луценко, представителя президента в парламенте, буквально несколько дней назад прошло предварительное совещание по инициативе премьера, где, в том числе, шла речь о перезагрузке Кабмина. "Но о конкретных преемниках Кутового и Стеця мы даже не говорили, – рассказал "Сегодня" один из участников этой встречи. – Сначала говорили о бюджете-2018 (его Кабмин обещал подать в Раду 15 сентября – Авт.), об увеличении расходов на оборонку, о реформах. Но, поймите, сейчас под куполом ни за один важный закон нет 226 голосов. Существует очень много противоречий и разногласий".

Речь в первую очередь о разногласиях между двумя фракциями коалиции – БПП и НФ. Часть БПП еще обижается на НФ за то, что тот не дал голоса за назначение пропрезидентского главы Счетной палаты. А "фронтовики" припоминают "бпп-шникам", как те не согласились на представителя НФ во главе офиса омбудсмена. Сюда добавляется увольнение Валерии Гонтаревой, которая подала в отставку еще в мае, и назначение нового главы НБУ, которого, по словам Ирины Луценко, президент внесет в Раду до конца сентября. Поэтому вполне вероятно, что все эти кадровые вопросы, включая правительственный портфель, объединят в один большой пакет договоренностей. "И все это может быть в рамках большого передела, цель которого – сцементировать действующую коалицию накануне старта президентско-парламентской избирательной кампании", – сказал "Сегодня" глава Центра "Ейдос" Виктор Таран.

В этом вопросе, по мнению политолога Владимира Фесенко, НФ и БПП нужно будет подстраховаться голосами внефракционных и "радикалов". Но после "шоу неприкасаемых", когда под конец весенне-летней сессии ГПУ подала в Раду шесть представлений на снятие неприкосновенности с нардепов, голоса под реформы, а уж тем более под кадровые назначения, найти будет еще сложнее.